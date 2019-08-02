Побережье Сочи атаковали огромные медузы

Медузы, которые обычно обитают далеко от берега подплыли к пляжам Лоо и в район Мамайки.

У берегов Сочи замечено большое скопление медуз.

Обычно медузы-корнероты обитают далеко от берега, но единичные экземпляры подплывают к берегу. В эти дни у пляжа на Мамайке и в Лоо было замечено большое скопление этих опасных медуз. Прикосновение к их щупальцам вызывает сильные ожоги. Единичные экземпляры, приплывших к берегу медуз, размером с 3-литровую банку, сообщают очевидцы.

С чем связано нашествие медуз неизвестно.

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