В Московском вокзале поймали похитителя телефона и планшета

На Московском вокзале сотрудники полиции раскрыли кражу.

К правоохранительным органам обратилась 51-летняя жительница Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже у неё планшетного компьютера и мобильного телефона. На Московском вокзале пенсионерка отвлеклась и пропажу своих личных вещей заметила только по пути на дачу в электропоезде.

Транспортная полиция провела расследования и установила личность преступника. Им оказался молодой парень. Прежде судимый 20-летний уроженец города Магнитогорск Челябинской области. Опытный вор умело похитил личные вещи женщины.

В настоящее время в отношении 20-летнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 УК РФ "Кража". Полиция предупреждает, всем посетителям быть бдительными и не оставлять свои вещи без присмотра.

