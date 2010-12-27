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В Московском вокзале поймали похитителя телефона и планшета
Сегодня, 13:44
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polinakravchenko
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В Московском вокзале поймали похитителя телефона и планшета

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На Московском вокзале сотрудники полиции раскрыли кражу.

К правоохранительным органам обратилась 51-летняя жительница Санкт-Петербурга с заявлением о пропаже у неё планшетного компьютера и мобильного телефона. На Московском вокзале пенсионерка отвлеклась и пропажу своих личных вещей заметила только по пути на дачу в электропоезде.

Транспортная полиция провела расследования и установила личность преступника. Им оказался молодой парень. Прежде судимый 20-летний уроженец города Магнитогорск Челябинской области. Опытный вор умело похитил личные вещи женщины.

В настоящее время в отношении 20-летнего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 статьи 158 УК РФ "Кража".  Полиция предупреждает, всем посетителям быть бдительными и не оставлять свои вещи без присмотра.
 

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Теги: новости в спб , происшествие спб , спб
Категории: Лента новостей Происшествия

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