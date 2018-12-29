В Московском суде рассмотрят дело издателя "Новых колес" Игоря Рудникова

Вместе с сообщниками его подозревают в вымогательстве.

В Московском районном суде будут рассматривать уголовное дело в отношении Игоря Рудникова. Мужчину подозревают в вымогательстве 50 тысяч долларов у начальника Следственного комитета Калининградской области. В момент совершения преступления фигурант занимал должность издателя газеты "Новые колеса". Также по делу проходит бывший заместитель полпреда президента России по СЗФО Александр Дацышин. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов по региону.

Следствие полагает, что в период с 15 декабря 2016 года по 1 ноября 2017 года Рудников выпустил в собственном издании материалы, порочащие честь руководителя СК Виктора Леденева. Чтобы более "грязная" информация не всплыла, Дацышин потребовал от жертвы взятку. Инцидент произошел в рабочем кабинете в ТРК "Европа".

Передача денежных средств должна была состояться около местного драмтеатра, а также в кафе. Рудников напоминал Леденеву о соглашениях. Однако, вместо себя на встречу прислал помощницу. Женщину задержали на месте преступления.

Фото: Piter.tv