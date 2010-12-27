Журналист из Калининграда Игорь Рудников избежит уголовной ответственности

Суд переквалифицировал его дело с вымогательства на самоуправство.

Московский районный суд Петербурга переквалифицировал дело журналиста Игоря Рудникова с вымогательства (163 УК) на самоуправство (статья 330 УК). Об этом 17-го июня сообщило издание "Медиазона".

Игорь Рудников - главный редактор калининградской газеты "Новые колеса". По версии следствия, в 2017 году он требовал от главы калининградского управления Следственного комитета Виктора Леденева заплатить ему 50 тысяч долларов. В ином случае он обещал опубликовать в своем издании "позорящие сведения" о генерале. Леденев был готов подумать над предложением.

Обвинение считает, что Виктор Леденев решил выяснить, есть ли у журналиста заказчик. Для этого он обратился к местному миллиардеру Александру Дацышину. Ранее он занимал пост заместителя полпреда президента в СЗФО по вопросам Калининградской области и курировал правоохранительные органы и СМИ. Но он оказался подсобником Рудникова. В итоге бизнесмена обвиняют в соучастии в вымогательстве.

Ранее журналисту Игорю Рудникову могла грозить уголовная ответственность, но 17-го июня суд постановил не лишать его свободы. Его приговорили к 550 часам обязательных работ. Срок, проведенный в СИЗО, будет зачтен. Его сообщнику - Александру Дацышину - 350 часов, которые также зачли в срок содержания под домашним арестом

Дело калининградцев было перенесено в Петербург для "объективного и беспристрастного правосудия".

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