На Штурманской улице во дворе сбили шестилетнего мальчика

В момент аварии он находился в сопровождении взрослых.

В понедельник, 12 августа, в Московском районе под колеса "Hyundai" попал шестилетний мальчик. Его госпитализировали с травмами средней степени тяжести, сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 11:30 во дворе дома №22/2 на Штурманской улице. За рулем автомобиля был 48-летний водитель, а сам мальчик находился в сопровождении взрослых.

На данный момент сотрудники дорожной инспекции устанавливают подробности происшествия.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что в поселке Сойкино нашли угнанный с Дунайского проспекта "Land Rover".

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