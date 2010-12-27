В поселке Сойкино нашли угнанный с Дунайского проспекта "Land Rover"

На дорогой иномарке успели установить московские номера.

В понедельник, 12 августа, в Ломоносовском районе обнаружили угнанный "Land Rover Range Rover Sport" 2016 года выпуска. Дорогая иномарка одиноко стояла за деревьями в поселке Сойкино. Об этом сообщила пресс-служба "Цезарь Сателлит".

Автомобиль стоимостью в четыре миллиона рублей угнали 3 августа от дома на Дунайском проспекте. Воры разбили стекло задней двери и запустили двигатель через диагностический разъем. Для усложнения поисков они блокировали сигнал GSM.

Когда машину нашли, рядом с ней никого не было. Зато злоумышленники уже успели установить на ней московские номера и перебрать в салоне переднюю консоль.

Отметим, что по данным "Цезарь Сателлит", автомобили 2016 года входят в число самых угоняемых в Петербурге за последние два года.

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Фото: пресс-служба "Цезарь Сателлит"