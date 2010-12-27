ДТП с участием поливомоечной машины стало причиной затора на Планерной улице

Участники аварии встали посреди дороги и перегородили движение другим автомобилистам.

Днем 12 августа в Приморском районе Петербурга произошла авария с участием поливомоечной машины. По словам очевидцев, большегруз столкнулся с иномаркой на Планерной улице, 49, недалеко от супермаркета "Перекресток". В сети появились фотографии с места происшествия.

На снимках видно, что участники ДТП встали посреди дороги и перегородили движение другим автомобилистам. Свидетели происшествия рассказали, что на месте аварии образовался затор.

Ранее мы писали, что после ДТП в Новом Токсово спасатели вытащили из салона трех человек.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб