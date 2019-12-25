В Минтруде объяснили, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря

Пожелание комитета Госдумы могут учесть в 2021 году.

В Минтруде России объяснили, почему нельзя перенести рабочий день с 31 декабря 2020 года на один из предшествующих календарных дней. Ответ от чиновников пришел в адрес главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярославу Нилову. В ведомстве ответили, что перенос даты не будет соответствовать нормам Трудового кодекса о необходимой продолжительности отдыха (статьи 110).

Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее 42 часов. Она рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала работы в следующий после выходного рабочий день сообщение Минтруда

В Минтруде заметили, что этот вопрос может быть учтен при переносе выходных в 2021 году. Нилов отметил, что гражданам России не стоит ждать централизованного переноса 31 декабря в качестве выходного дня в текущем году.

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