В Минпромторге заявили, что продажи новых автомобилей в России выросли в мае почти втрое

Альберт Каримов рассказал о росте числа производимых машин в стране.

Рынок новых автомобилей всех сегментов в России по результатам мая 2023 года увеличился по сравнению с маем предыдущего года почти в три раза. Соответствующей информацией с участниками сессии "Российский автопром: настоящее и будущее", организованной в рамках Петербургского международного экономического форума в 2023 году, с делал заместитель главы российского министерства по промышленности и торговли Альберт Каримов. Чиновник пояснил коллегам, что речь идет о регистрации за месяц 414 тысяч транспортных средств. Он добавил, что профильное ведомство может оперировать электронными сведениями при паспортах автомобилей.

Май к маю с 36 тыс. в прошлом году до 92 тыс. в этом году регистраций, то есть в 2,5 раза увеличилось количество регистраций. Мы видим, что у нас наблюдается рост. замглавы Минпромторга РФ

Минпромторг заявил, что доля отечественных авто в 2025 году должна составлять не менее 60%.

Фото и видео: ПМЭФ-2023