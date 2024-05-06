Бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота при группировке войск "Север" показали трофейную технику.

Появились кадры из населенного пункта Гончаровка Суджанского района Курской области, который ранее в результате активных боевых действий освободили российские военнослужащие. Соответствующей информацией поделились с журналистами сотрудники пресс-службы министерства по обороне от 6 мая. В профильном ведомстве уточнили, что задача реализована силами 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота при "Северной" группировке войск в зоне проведения специальной военной операции. Бойцы продемонстрировали последствия террористической вылазки Вооруженных сил Украины на приграничную территорию региона страны, которые остались после бегства остатков неонацистских боевиков киевского режима.

В пресс-службе Минобороны России пояснили, что на улицах населённого пункта Гончаровка военнослужащие нашли брошенные украинскими представителями элементы повреждённой военной техники и вооружения. Такая обстановка говорит о наличии интенсивных боевых действий на участке. Заместитель командира батальона 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота по военно-политической работе с позывным "Марик" сообщил СМИ, что украинские боевики преследовали своей целью распространить в адрес ВС РФ дискредитирующую информацию.

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Отчественные подразделения столкнулись с необходимостью преодоления значительных инженерных препятствий, созданных ВСУ, с чем они успешно справились. Дополнительно российские военнослужащие осуществили захват трофейного вооружения и документации, принадлежавшие вооруженным формированиям ВСУ.

Российский расчет ПТРК сжег машину ВСУ с боеприпасами в районе Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России