Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Авиация и артиллерия Вооруженных сил России совершили удар по украинским боевым подразделениям, расположенным в районе Урожайного и Старомайорского. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 22 августа сделал местный руководитель пресс-службы "Восточной" группировки сил Олег Чехов.

Передовыми подразделениями группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии и авиации нанесено огневое поражение по противнику в районах Урожайного и Старомайорского. Поражены более десятка мест скопления живой силы и техники ВСУ. Олег Чехов, пресс-секретарь "Востока"

Эксперт заметил, что огнем артиллерии была поражены разведывательная группа северо-западнее Приютного, а также пикап с боевиками ВСУ в районе Равнополь, пост наблюдения и связи в Угледаре. В рамках контрбатарейной борьбы отечественными специалистами ликвидирована гаубица М777 американского производства, установленная восточнее Великой Новоселки и минометный расчет северо-западнее Новодонецкого.Беспилотники уничтожили самоходное артиллерийское орудие "Нона" в районе Новомихайловки и самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика" противника, находящуюся юго-западнее Темировки. Дополнительно боевыми расчетами зенитно-ракетных комплексов "Бук", "Тор" и "Оса" уничтожены три дрона самолетного типа "Фурия" и один - "Валькирия".

Группировка "Запад" отбила шесть атак ВСУ, уничтожив более 40 военных.

Фото и видео: Минобороны России