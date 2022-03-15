В Минобороны РФ заявили о взятии под контроль всей территории Херсонской области

Игорь Конашенков рассказал о том, что ДНР вышли к рубежам Верхнеторецкое - Новоселовка-2.

В российском министерстве по обороне заявили о взятии под контроль всей территории Херсонской области на Украине. Такое заявление во время регулярного утреннего брифинга с журналистами сделал официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

Вооруженными силами Российской Федерации взята под полный контроль вся территория Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Эксперт подчеркнул, что боевая группировка войск Донецкой Народной Республики продолжает наступательные действия в рамках специальной военной операции на Украине. Войска ДНР прорвали оборону украинских националистов, после чего взяли под свой контроль населенный пункт Пантелеймоновка. Военнослужащие вышли на рубеж Верхнеторецкое - Новоселовка-2.

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Фото и видео: Минобороны России