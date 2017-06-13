Беженка: "Азов" обстрелял машину с покидавшими Мариуполь людьми

Пострадавшая рассказала, что едва осталась жива после огня со стороны националистов.

Украинская беженка рассказала журналистам "РИА Новостей" о том, что националистический батальон "Азов" обстрелял машину с покидавшими Мариуполь людьми. Такое заявление сделала пострадавшая местная жительница. Она объяснила, что находилась в гражданском автомобиле, на котором было указано "Дети" и развешаны белые тряпки, вместе с мужем и двумя несовершеннолетними пассажирами, когда националисты открыли огонь.

Когда ранили, муж упал на пол, открыл дверь и говорит: "Не стреляйте, пожалуйста! Дети раненые! Ранило детей!" И жену, кричит, ранило, пожалуйста, не стреляйте. Они достали такую большую… Не знаю что это… Хотели из нее в машину выстрелить. Елена из Украины

Украинка уточнила, что после этого боевики подозвали их и спросили, куда они направляются. Женщина вспомнила, что националисты спросили их о том, пошли ли они на смерть. Боевики пообещали их "положить здесь", но после этого дали время, чтобы жители смогли добежать в направлении Сартаны. По мнению Елены, к ним отнеслись как к нелюдям.

Минобороны России показало кадры нанесения удара вертолетами по военной технике ВСУ.

"Азов" - националистическое и радикальное движение Украины, деятельность на территории РФ запрещена.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости