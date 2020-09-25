Минобороны России показало кадры нанесения удара вертолетами по военной технике ВСУ

Задача выполнена экипажами вертолетов Ка-52.

Представители российского министерства по обороне показали видеокадры нанесения воздушного удара вертолетами по военной технике Вооруженных сил Украины. На ролике представлены действия экипажей вертолётов Ка-52. Они атаковали живую силу ВСУ, а также огневые позиции, на которых расположены 122-мм самоходные артиллерийские установки.

Экипажи вертолетов Ка-52, действуя парами, выполнили пуски авиационных ракет, уничтожив назначенные цели. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что во время проведения специальной военной операции РФ на Украине армейская авиация реализует задачи по сопровождению колонн, ликвидации бронетехники противника, а также доставке десанта и военных грузов на места назначения.

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Фото и видео: Минобороны России