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В "Метрострое" продолжили работать в праздничные дни

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Идет строительство "коричневой" и продолжения "оранжевой" ветки.

Пресс-служба "Метростроя" рассказала о том, как идет строительство метрополитена в новогодние праздники. Исключение составили только 1 и 2 января. 

Работы ведутся на трех площадках Красносельско-Калининской линии и на одной Лахтинско-Правобережной. 

После почти месячной паузы возобновилась механизированная проходка перегонного тоннеля между станциями "Казаковская"-"Путиловская". Метростроителям удалось разбить огромный валун на "Казаковской", который мешал рабочим долгое время. 

Также в эти дни наладили вывоз и утилизацию накопившегося объема грунта, он отправится на полигон в Ленобласть. С 3 по 6 января было вывезено около 1,5 тыс. кубометров. Скопившийся грунт мешал проходке тоннеля "коричневой" ветки. 

Все площадки "Метростроя" заработают в плановом режиме с 9 января. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что метростроевцы Петербурга не получили зарплаты до Нового года. В компании объяснили ситуацию. 

Видео: vk.com/metrostroy_arhiv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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