Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Полиция накрыла цех с 15 тысячами литров поддельного алкоголя в Металлострое
Сегодня, 17:24
0
Asyaromanenkova
121

Полиция накрыла цех с 15 тысячами литров поддельного алкоголя в Металлострое

0
 
 

Уголовный розыск Колпинского района накрыли цех с огромными запасами контрафактного алкоголя. Подпольное производство расположилось в двух ангарах в поселке Металлострой.

Сотрудники колпинского уголовного розыска во вторник, 12 сентября, наведались с проверкой в ангары на улице Дорога на Металлострой. В помещениях площадью 300 квадратных метров оказался цех по разливу контрафактного алкоголя. Предположительно в ангарах хранили и продавали нелегальные напитки.

На территории цеха нашли станок для закупоривания бутылок, тара различной емкости, крышки, рулоны акцизных марок и 16 цистерн на 15 тысяч литров. Акцизы отправили на экспертизу, чтобы определить их подлинность. Все изъятое отправили под охрану.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и продаже немаркированного алкоголя. Также завели административное дело о нарушении правил продажи спирта. Устанавливаются причастные к алкогольному цеху люди.

Полиция накрыла цех с 15 тысячами литров поддельного алкоголя в Металлострое

Полиция накрыла цех с 15 тысячами литров поддельного алкоголя в Металлострое

Фото: ГУ МВД по СПб и Ленобласти

Теги: металострой , новости спб , полиция спб , происшествия спб , цех с подпольным алкоголем
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5