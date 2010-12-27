Полиция накрыла цех с 15 тысячами литров поддельного алкоголя в Металлострое

Уголовный розыск Колпинского района накрыли цех с огромными запасами контрафактного алкоголя. Подпольное производство расположилось в двух ангарах в поселке Металлострой.

Сотрудники колпинского уголовного розыска во вторник, 12 сентября, наведались с проверкой в ангары на улице Дорога на Металлострой. В помещениях площадью 300 квадратных метров оказался цех по разливу контрафактного алкоголя. Предположительно в ангарах хранили и продавали нелегальные напитки.

На территории цеха нашли станок для закупоривания бутылок, тара различной емкости, крышки, рулоны акцизных марок и 16 цистерн на 15 тысяч литров. Акцизы отправили на экспертизу, чтобы определить их подлинность. Все изъятое отправили под охрану.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела о производстве и продаже немаркированного алкоголя. Также завели административное дело о нарушении правил продажи спирта. Устанавливаются причастные к алкогольному цеху люди.

Фото: ГУ МВД по СПб и Ленобласти