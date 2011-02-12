В Мариинском дворце эксперты предложили новые проекты для развития туризма

Петербург обсуждает будущее туриндустрии и подготовку кадров для России.

В Санкт-Петербурге в Мариинском дворце состоялся круглый стол на тему развития и популяризации профессий в индустрии туризма и гостеприимства в России и странах ближнего зарубежья. Мероприятие организовала комиссия по туристской индустрии Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

Председатель комиссии Елена Рахова открыла встречу, рассказав о петербургских общественных проектах в сфере туризма. Среди них особое внимание уделялось конкурсу для школьников "Дорогами города-героя Ленинграда", направленному на сохранение исторической памяти.

По итогам дискуссии участники поддержали развитие сетевого проекта "Лаборатория туризма и гостеприимства". Также были выдвинуты инициативы по укреплению взаимодействия между туристическими организациями, образовательными учреждениями, органами власти и СМИ с целью повышения качества подготовки кадров для туриндустрии и популяризации профессий в этой сфере.

Ранее сообщалось, что Петербург принял 1,4 млн деловых туристов.

Фото: ЗАКС