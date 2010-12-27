В Мариинской больнице открыли новый корпус за 3 млрд рублей

Стоимость строительства корпуса по Адресной инвестиционной программе составила 3,2 миллиарда рублей.

Сегодня, 2 марта, в Городской Мариинской больнице состоялось открытие нового корпуса, где разместилось отделение скорой помощи и кардиохирургии, а также экстренный операционный блок. Сообщает пресс-служба администрации Санкт-Петербурга.

В мероприятии приняли участие губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко и председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров.

Это хороший подарок к 215-летию старейшей больнице Петербурга, которое она отмечает в этом году. Сегодня эта многопрофильная клиника очень востребована. Она находится в центре города, и сюда в первую очередь обращаются не только жители Центрального района, но и наши гости. Каждый год больница принимает 200 тысяч человек. Заявил Георгий Полтавченко

Корпус рассчитан на 210 коек, в том числе 24 койки реанимации и интенсивной терапии. Сюда входят отделение экстренной помощи с шоковым блоком, 16 операционных с двумя современными ангиографами, МРТ и КТ, способные делать по 513 срезов, а также отделения сочетанной травмы, гинекологии, кардиохирургии, неотложной кардиологии, кардиореанимации, травматологии и ортопедии.

Стоимость строительства корпуса по Адресной инвестиционной программе составила 3,2 миллиарда рублей.

Губернатор ознакомился с отделениями кардиохирургии, скорой медицинской помощи, а также с современным оснащением операционных.

Здесь созданы все условия для оказания высокотехнологичной медицинской помощи. Это очень хорошее приобретение для всего здравоохранения Санкт-Петербурга. Подчеркнул Георгий Полтавченко

Губернатор отметил, что социальная сфера, здравоохранение являются приоритетным направлением работы городского правительства.

Справка:

Мариинская больница – одна из самых известных и самых старых больниц Петербурга. Она была основана в 1803 году по решению императрицы Марии Федоровны. Открытие больницы состоялось в 2 июля 1805 года.

Фото: сайт Администрации Санкт-Петербурга