Зверь уже напал на нескольких человек.

В Магнитогорске пытаются поймать обезьяну, которая покусала местных жителей. О этом сообщили местные жители, которые смогли заснять инцидента на камеры мобильных устройств. В настоящее время также поступают сведения о пострадавших от животного. Один из таких случаев произошел вблизи жилого здания по ленинградской улице. Очевидцы добавили, что изначально зверь казался дружелюбным и не кидался на прохожих. Однако позже обезьяна решила нападать на людей. несколько человек отделались укусами и царапинами.

Вызвали полицию, пытались придержать, за это время покусала людей, в том числе и меня. Сейчас в травмпункте, полицию так и не дождались. пострадавшая

Сейчас животное пытаются поймать городские специалисты из управления экологии.

Житель Приморья встретил тигра во время рыбалки.

Фото и видео: Telegram / BAZA

