В МВД сообщили об ответственности за передачу данных о номерах абонентов

Киберполиция сообщила об уголовном наказании помощников аферистов.

Предложение о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи в виде передачи информации о номерах абонентов в результате приводит к попаданию этих сведений к мошенникам и влечет за собой уголовную ответственность. Соответствующее заявление сделали сотрудники прес-сслужбы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) при российских правоохранительных органах в Telegram-канале.

Предложения о "подработке" для сотрудников операторов сотовой связи - не новость и не редкость. Согласившихся "подработать" убеждают передавать информацию о номерах абонентов и иные персональные данные. заявление от киберполиции

В МВД добавили, что информация аккумулируется. Далее она продается оптом или в розницу теневому сектору. Конечные потребители такой информации - аферисты, которые используют ее для реализации целевых звонков, взлома личных аккаунтов в социальных сетях и банковских приложений, а также шантажа и вымогательства у граждан. Уголовная ответственность за распространение таких сведений грозит как тем лицам, которые непосредственно передают данные, так и тем, кто организует процесс, вербует сотрудников или торгует данными.

