Петербуржца арестовали за контрабанду 200 кг препарата от эпилепсии из Китая

Для получения груза они использовали поддельную доверенность.

Петербуржца отправили в СИЗО за контрабанду и нелегальную продажу сильнодействующих веществ. 5 марта 2026 года мужчина и его брат вступили в сговор для незаконного перемещения через границу ЕАЭС лекарственного препарата.

В тот день они получили от курьера восемь картонных коробок с 200,785 килограмма средства, применяемого для лечения эпилепсии. Для получения груза братья использовали поддельную доверенность.

Для хранения вещества фигуранты арендовали квартиру, но доставить туда товар не успели. Сотрудники правоохранительных органов провели оперативно-розыскные мероприятия и изъяли продукцию в тот же день. Выяснилось, что груз перевезли из Китая через Киргизию и Казахстан, а затем ввезли на территорию России.

Фото: Piter.TV