Новый онкодиспансер построят на проспекте Ветеранов за 5 млрд рублей

Медицинский центр появится в Кировском районе в квартале 8.

В Кировском районе Петербурга планируют построить городской клинический онкологический диспансер. Объект возведут на проспекте Ветеранов, 56, в квартале 8, в районе Ульянка. Начальная стоимость контракта составляет 5 миллиардов рублей. Заявки от подрядчиков принимаются до 14 мая 2026 года.

В новом диспансере появятся поликлинический корпус высотой 5–6 этажей с надземным переходом и здание для лучевого блока. Также будут функционировать отделения лучевой диагностики и эндоскопии, ПЦР-лаборатория, патоморфологическая лаборатория, медицинский архив, центр телемедицинских консультаций и общебольничные помещения.

Проектная и сметная документация разработана ООО "Лентехстрой" и получила положительное заключение. Надзор за строительством будет осуществляться разработчиком проекта на протяжении всего процесса.

Ранее на Piter.TV: вторая группа крови оказалась самой востребованной в Петербурге.

