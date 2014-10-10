СПбГАУ запускает уникальные разработки в сфере эмбриологии и генетики животных

В Санкт-Петербургском государственном аграрном университете открылись два научно-исследовательских центра. Их работа направлена на сохранение генетики ценных животных и оценку фитосанитарного состояния различных экологических систем.

Это произошло в рамках реновации кафедры "Ветеринария". Ректор вуза Виталий Морозов отметил, что отремонтировали более тысячи квадратных метров. Вуз получил современное ветеринарное образование и технику. Лабораторный блок включает молекулярно-генетическую лабораторию. Также открыт учебный тренинговый центр трансплантации эмбрионов крупнорогатого скота.

Морозов добавил, что реновация позволит в 2026 году провести первый набор студентов по программе высшего профессионального образования в области ветеринарии. Директор учебно-тренингового центра Илья Шульгин рассказал, что подразделение займется технологиями сохранения генетики даже после гибели ценного животного, а также импортозамещением в эмбриологии. Заведующая лабораторией молекулярной генетики Анна Фисенко сообщила, что их центр сосредоточится на молекулярно-генетической экспертизе: определении патогенов, вредителей и карантинных объектов в почвах и продуктах.

