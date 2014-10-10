Мировая премьера "Русской симфонии-реквиема" состоится в Петербургской филармонии

В Большом зале Петербургской филармонии состоится мировая премьера "Русской симфонии-реквиема". Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по культуре. Произведение композитора Алексея Крашенинникова посвящено памяти жертв трагедии на Чернобыльской АЭС.

В исполнении примут участие Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Максима Алексеева, Хор Санкт-Петербургского государственного университета, а также солисты Анастасия Калагина, Ирина Шишкова, Олег Лосев и Юрий Воробьев. Премьера состоится 26 апреля — в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф.

