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В МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей
Сегодня, 12:00
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matveyvn

В МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей

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Отмечается, что это на 18,3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

В МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей. Сообщение с данными статистики разослала пресс-служба ведомства.

Ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей.

цитата из сообщения пресс-службы

Отмечается, что это на 18,3% меньше аналогичного показателя 2019 года. Больше всего ущерба наносится в городах и посёлках городского типа.

Ранее подражание свадебной кукле на капоте машины привело юношу в отдел полиции.

Фото: Piter.tv

Теги: мвд, полиция, преступность, ущерб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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