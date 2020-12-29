Отмечается, что это на 18,3% меньше аналогичного показателя 2019 года.

В МВД сообщили, что ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей. Сообщение с данными статистики разослала пресс-служба ведомства.

Ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей. цитата из сообщения пресс-службы

Отмечается, что это на 18,3% меньше аналогичного показателя 2019 года. Больше всего ущерба наносится в городах и посёлках городского типа.

Ранее подражание свадебной кукле на капоте машины привело юношу в отдел полиции.

Фото: Piter.tv