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В МВД рассказали о погоне за водителем белого "Фиата", сбежавшего от полиции

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Машину обнаружили на проспекте Народного Ополчения.

Правоохранители задержали мужчину, который уехал на "Фиате" во время оформления правонарушения на проспекте Народного Ополчения. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сначала полицейские обнаружили автомобиль мужчины, а вскоре задержали и самого нарушителя. Ранее при попытке скрыться водитель задел сотрудника полиции зеркалом заднего вида. Медицинская помощь сотруднику МВД не понадобилась. 

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство. 

Видео: Piter.TV

Теги: нарушение, погоня
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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