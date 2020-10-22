В МВД рассказали о погоне за водителем белого "Фиата", сбежавшего от полиции

Правоохранители задержали мужчину, который уехал на "Фиате" во время оформления правонарушения на проспекте Народного Ополчения. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.
Сначала полицейские обнаружили автомобиль мужчины, а вскоре задержали и самого нарушителя. Ранее при попытке скрыться водитель задел сотрудника полиции зеркалом заднего вида. Медицинская помощь сотруднику МВД не понадобилась.
В настоящее время по данному факту проводится разбирательство.
Видео: Piter.TV
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