В МВД рассказали о погоне за водителем белого "Фиата", сбежавшего от полиции

Машину обнаружили на проспекте Народного Ополчения.

Правоохранители задержали мужчину, который уехал на "Фиате" во время оформления правонарушения на проспекте Народного Ополчения. Об этом Piter.TV сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Сначала полицейские обнаружили автомобиль мужчины, а вскоре задержали и самого нарушителя. Ранее при попытке скрыться водитель задел сотрудника полиции зеркалом заднего вида. Медицинская помощь сотруднику МВД не понадобилась.

В настоящее время по данному факту проводится разбирательство.

Видео: Piter.TV