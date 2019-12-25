Набор данных можно будет считывать при помощи мобильного приложения.

В МВД рассказали о планах ввести электронные паспорта в пилотном режиме в Москве, сообщает пресс-служюа ведомства.

Подчёркивается, что подготовку к эксперименту с введением электронных паспортов в столице полицейские прорабатывают вместе с Минцифры, бизнес-сообществом и заинтересованными государственными органами. Отмечается, что если испытания пройдут удачно, то тестирование электронных паспортов возможно будет распространить на всю страну.

Сам документ будет похож на банковскую пластиковую карточку. Носитель информации будет отечественным, подчёркивается в пресс-релизе. Карта будет содержать ту информацию, которая в данный момент отображается в бумажном паспорте.

Основной набор данных можно будет считывать при помощи мобильного приложения. Подготовку к московскому эксперименту планируют завершить до 1 декабря 2021 года.

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