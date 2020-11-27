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В Петербурге задержали организаторов ночной перестрелки на Апрашке в октябре

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В ходе инцидента пострадал один человек.

Петербургские полицейские разыскали подозреваемых в перестрелке на Апраксином дворе: стрельбу местные жители слышали 20 октября. Как напомнили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, между группой граждан вспыхнул словесный конфликт, в ходе которого один из участников ссоры несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента. 51-летнего гражданина госпитализировали в тот день, а 16 предполагаемых участников конфликта доставили в полицию.

В четверг, 26 ноября, полиция задержала еще и двух выходцев с Закавказья, участников этнической группы – 24-летнего Эмиля и 35-летнего Фуада. Предполагается, что именно эти мужчины избили и обстреляли потерпевшего, из-за чего тот получил множественные травмы.

В ходе еще октябрьских обысков, проведенных посл возбуждения уголовного дела о хулиганстве, полиция нашла в квартирах задержанных ружье без документов, пистолет с просроченным разрешением, патроны. 

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка обругала и ударила полицейского после замечания о маске.

Видео: пресс-служба ГУ МВД

Теги: апраксин двор, перестрелка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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