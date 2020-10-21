Полиция возбудила уголовное дело после конфликта со стрельбой на Апраксином дворе

Около пяти утра во вторник, 20 октября, в полицию Центрального района Петербурга сообщили о громких хлопках у дома №28/20 по Садовой улице. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.
Прибывшие на место полицейские выяснили, что по указанному адресу вспыхнул конфликт между уроженцами одной из среднеазиатских республик, в ходе которого один из мужчин взялся за травматический пистолет. Злоумышленник несколько раз выстрелил в сторону своего оппонента, после чего 51-летнего мужчину госпитализировали.
В полицию доставили 16 предполагаемых участников конфликта, возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
Ранее мы писали, что полиция задержала пять граждан Узбекистана после драки и ограбления на улице Комиссара Смирнова.
Видео: пресс-служба ГУ МВД
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