В МВД назвали самые опасные часы для детей-пешеходов на дороге

В полиции раскрыли статистику по пострадавшим и погибшим на дорогах.

Наиболее аварийными часами с детьми-пешеходами за 2024 год стали утренние, когда учащиеся шли в образовательные учреждения, а также вечерние. Соответствующее заявление сделала старший инспектор ГУОБДД МВД России, подполковник российских правоохранительных органов Наталья Диденко. Эксперт дала комментарии в рамках онлайн-вебинара, посвященного новому учебному году и безопасности детей. Эксперт указала, что по статистике за прошлый год среди всех ДТП с участием несовершеннолетних 39 процентов составили происшествия с детьми-пешеходами. Максимальное количество аварий с участием детей-пешеходов и число раненых зафиксировано в сентябре, а число погибших - в августе.

Определены наиболее аварийные периоды наездов на детей. Это с 7 до 9 (часов утра). Очевидно, когда дети направлялись в основном в образовательные организации. И с 17 до 19 (часов вечера), когда дети возвращались домой, находились на прогулках, направлялись из или в организации дополнительного образования. Наталья Диденко, старший инспектор

На Московском шоссе водитель из Купчино сбил мужчину насмерть.

Фото: Piter.tv