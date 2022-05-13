В МО РФ сообщили, что российские средства ПВО сбили Су-27 и 15 беспилотников Украины

Игорь Конашенков сообщил об успехах ВС РФ в рамках спецоперации на Украине.

В российском министерстве по обороне сообщили, что средства противовоздушной обороны сбили Су-27 противников и 15 беспилотников Вооруженных сил Украины в рамках специальной военной операции за день. Соответствующее заявление сделал во время регулярного утреннего брифинга от 13 мая официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Эксперт подчеркнул, что высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования ВС РФ уничтожили производственные мощности нефтеперерабатывающего завода в Полтавской области, а также резервуары с бензином и дизельным топливом.

На северной окраине города Кременчуг уничтожены мощности НПЗ и резервуары, предназначенные для обеспечения техники ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Воздушно-космические силы России поразили две установки РСЗО "Град" ВСУ, а также РЛС американского производства, установленную в районе Харькова.

МО РФ: авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы.

Фото и видео: Минобороны России

