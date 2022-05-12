МО РФ: авиация уничтожила радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 в районе Одессы

Игорь Конашенков сообщил о ликвидации складов с горючим и боеприпасами.

Авиация Воздушно-космических сил России уничтожила радиолокационную станцию наведения ЗРК С-300 противника, расположенную в районе Одессы. Также силами подразделения поражен склад ракетно-артиллерийского вооружения на территории Харьковской области. Соответствующей информацией об этом с журналистами поделился в рамках регулярного утреннего брифинга от 12 мая официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

В районе Одессы РЛС украинского зенитного ракетного комплекса С-300, в районе Краснопавловки - склад ракетно-артиллерийского вооружения. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Генерал-майор уточнил, что оперативно-тактическая авиация и армейская авиация уничтожила 120 районов сосредоточения личного состава ВСУ, техники. Высокоточным оружием воздушного базирования нанесены удары по двум складам с боеприпасами в населенном пункте Новгород-Северский Черниговской области. Ликвидировано свыше 320 националистов.

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Фото и видео: Минобороны России