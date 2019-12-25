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В МИД Украины оценили возможность членства в НАТО
Сегодня, 13:50
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lesjasap

В МИД Украины оценили возможность членства в НАТО

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Дмитрий Кулеба объяснил, что для Киева вступление в альянс - вопрос времени.

В МИД Украины оценили возможность членства в НАТО. Об этом министр внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба рассказал на итоговой пресс-конференции в Брюсселе, посвященном переговорам с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом. В Киеве полагают, что вопрос вступления страны в военный союз - лишь вопрос времени.

В 2008 году на саммите в Бухаресте НАТО сделало обещание Украине и Грузии. Мы верим союзникам и этой организации, что обещание будет выполнено. Для Украины членство в НАТО – это вопрос времени.

Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина "никогда не будет частью русского мира".

Фото: Facebook/Міністерство закордонних справ України  MFA of Ukraine

Теги: брюссель, дмитрий кулеба, мид, нато
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Тема дня,

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