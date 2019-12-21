В МИД РФ объяснили санкции США против "Северного потока — 2"

Они коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов.

Введенными против "Северного Потока - 2" санкциями США навредит не России, а своим союзникам. Такую точку зрению высказали в МИД РФ.

На сайте ведомства написали, что раздел американского закона "О защите энергетической безопасности Европы", который предусматривает новые ограничения, противоречит себе. Вводя санкции против газопровода, Вашингтон стремится не помочь Европе в бесперебойном обеспечении энергии по приемлемым ценам, а хочет лишить их гарантированных источников такого снабжения из России. Там же добавили, что у США прослеживается стремление навязать Европе американский сжиженный газ, который обойдется ей дороже российского.

"Тем самым, замедлить развитие ее [Европы] экономики, подорвать способность конкурировать с США на мировых рынках. В итоге европейцы остаются в проигрыше по всем статьям",

- подытожили в МИД.

Ранее стало известно, что новые санкции США против газопроводов "Северного Потока - 2" и "Турецкого потока" вступили в силу. Они коснуться компаний, которые сдавали в аренду суда суда для реализации газопроводов. После этого один из подрядчиков приостановил работы над проектом.

Видео: YouTube / VSL Dutch Metrology Institute