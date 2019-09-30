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В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии

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Однако борьба против терроризма будет продолжаться.

В Сирии уничтожили две запрещенные в России террористические группировки – "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Об этом 30 сентября сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, передало "РИА Новости". 

Однако, несмотря на результаты, борьба с терроризмом должна быть продолжена, заявил Вершинин. Очагом на данный момент является провинция Идлиб. Политик отметил, что нужно будет максимально позаботиться о жизни и безопасности проживающих там граждан. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что США расширили санкции против России из-за поставок топлива для ВС РФ в Сирии

Видео: YouTube/Мионрб, RussiaUN

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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