В МИД РФ заявили об уничтожении главных сил террористов в Сирии

Однако борьба против терроризма будет продолжаться.

В Сирии уничтожили две запрещенные в России террористические группировки – "Джабхат ан-Нусра" и "Исламское государство". Об этом 30 сентября сообщил замглавы МИД России Сергей Вершинин на заседании Совета Безопасности ООН по Сирии, передало "РИА Новости".

Однако, несмотря на результаты, борьба с терроризмом должна быть продолжена, заявил Вершинин. Очагом на данный момент является провинция Идлиб. Политик отметил, что нужно будет максимально позаботиться о жизни и безопасности проживающих там граждан.

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Видео: YouTube/Мионрб, RussiaUN