В МИД РФ ответили на заявление Псаки о дезинформации по переговорам в Женеве

В российском ведомстве посоветовали слушать мнение тех людей, которые были на переговорах, а не сторонних экспертов.

Заявления Вашингтона о дезинформации со стороны России по переговорам в Женеве вызывают только сочувствие. Такое мнение в эфире Youtube-канала "Соловьев Live" выразила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Накануне пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки заявила, что США готовятся к "распространению Москвой дезинформации" об итогах переговоров о стратегической стабильности. При этом, отметила она, консультации по вопросам гарантий безопасности были достаточно открытыми.

Мы слышали вчера заявления экспертов <...> Я бы исходила из заявлений тех людей, которые были на переговорах. То, о чем мы вы говорите, вызывает только уже не недоумение, а глубокое сочувствие. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее Захарова заявила, что Россия готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности.

Видео: Youtube / Соловьев Live