Захарова: Россия готова к дальнейшей работе с США по вопросам гарантий безопасности

Россия в ходе переговоров опиралась на позиции, о которых было заявлено ранее.

Россия готова к дальнейшей работе с Соединенными Штатами по вопросам гарантий безопасности. Об этом в эфире Youtube-канал "Соловьев Live" сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее мнению, на этом направлении работы "нет драматизма". В ходе переговоров, состоявшихся накануне в Женеве, российская сторона опиралась на позиции, о которых было заявлено ранее.

Это очень сложные вопросы, вопросы, вызывающие, мягко говоря, разногласия, все равно имеют шанс и должны иметь шанс на профессиональный, конструктивный, деловой разговор. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Она подчеркнула, что какие-либо выводы делать пока рано, так как России предстоит еще два этапа переговоров: 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее в российском МИД сообщили, что РФ и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО.

Видео: Youtube / Соловьев Live