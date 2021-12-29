Рябков: Россия и США не достигли прогресса в вопросе гарантий о нерасширении НАТО

Этот вопрос вызвал у американской стороны серьезные возражения, так как Москва потребовала юридические гарантии.

По итогам консультаций в Женеве Россия и Соединенные Штаты не смогли договориться о нерасширении Североатлантического альянса на восток. Об этом заявил в ходе пресс-конференции заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков.

По его словам, данный вопрос вызвал у американской стороны серьезные возражения, поэтому прогресса достигнуто не было. Вашингтону особенно не понравилось, что Москва намерена получить какие-либо юридические гарантии того, что НАТО не будет расширяться на восток.

Это вопрос российской национальной безопасности <…> Ситуация настолько опасна, что мы больше не можем позволить себе откладывать этот фундаментальный вопрос. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Он отметил, что Москва заняла жесткую позицию в данном вопросе. Однако в ведомстве не исключают, что баланс интересов между сторонами может быть найден.

Напомним, 10 января в Женеве состоялись двусторонние консультации России и США по стратегической безопасности. 12 января пройдет встреча "Совет Россия – НАТО" в Брюсселе, а на следующий день запланировано заседание постоянного совета ОБСЕ в Вене.

Ранее эксперты поделились мнением о том, почему Россия не может быть членом НАТО.

Видео: YouTube / TACC