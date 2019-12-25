В Афинах прошла встреча с послом Киева.

В МИД Греции заявили, что страна заплатила высокую цену за санкции ЕС против России. Такое заявление первый заместитель министра внешнеполитического ведомства Афин Мильтиадис Варвициотис сделал в рамках встречи с украинским послом Сергеем Шутенко. Чиновник напомнил дипломату, что из-за экономических ограничений резко упал экспорт на территорию РФ.

Варвициотис напомнил, что наша страна заплатила большую экономическую цену в экспорте своей продукции в Россию в результате европейских санкций против РФ. пресс-служба МИД Греции

Эксперт подчеркнул, что Афины поддерживают мирное урегулирование ситуации на Донбассе. Греция полагает, что международные проблемы необходимо решать путем диалога, а также под руководством международного права. При этом Варвициотис уверен, что с Украиной его государство связано дружбой между народами. Он призвал укреплять отношения с "Восточным партнерством" в рамках Евросоюза.

"Спутник V" обсудили в парламенте Греции.

Фото: Facebook/Miltiadis Varvitsiotis