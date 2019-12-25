В МИД ДНР рассказали о подготовке к судебному процессу над наемником из Южной Кореи

Военнослужащий остался на стороне Украины.

В Донецкой Народной Республике началась подготовка к судебному процессу над наемником из Южной Кореи, который воевал за ВСУ. Об этом сообщила в МИД ДНР Наталья Никонорова, передает "Интерфакс".

Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины. Наталья Никонорова, МИД ДНР

Ранее на Piter.tv: Иранский медик из Петербурга хочет поехать добровольцем на Донбасс. Мехди Тафришьян, еще будучи студентом, был на фронте в Иране.

Фото: Piter.tv