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В МИД ДНР рассказали о подготовке к судебному процессу над наемником из Южной Кореи
Сегодня, 15:20
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В МИД ДНР рассказали о подготовке к судебному процессу над наемником из Южной Кореи

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Военнослужащий остался на стороне Украины.

В Донецкой Народной Республике началась подготовка к судебному процессу над наемником из Южной Кореи, который воевал за ВСУ. Об этом сообщила в МИД ДНР Наталья Никонорова, передает "Интерфакс".

Сейчас готовится приговор, насколько нам известно, по наемнику из Южной Кореи, это их гражданин, который воевал на стороне вооруженных сил Украины.

Наталья Никонорова, МИД ДНР

Ранее на Piter.tv: Иранский медик из Петербурга хочет поехать добровольцем на ДонбассМехди Тафришьян, еще будучи студентом, был на фронте в Иране. 

Фото: Piter.tv

Теги: всу, гражданин южной кореи, мид днр, суд, судебный процесс над наемником, украина
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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