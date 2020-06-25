Иранский медик из Петербурга хочет поехать добровольцем на Донбасс

Также Мехди Тафришьян, еще будучи студентом, был на фронте в Иране.

Главный врач районного травматологического отделения Городской поликлиники № 3 Василеостровского района Мехди Тафришьян в числе десятков других петербургских медиков отправиться на Донбасс, чтобы помогать раненым. Об этом он рассказал "Петербургскому дневнику".

Я – врач, и если нужна врачебная помощь, я пойду. Иначе я зачем получал специальность? Должно быть чувство долга. Мехди Тафришьян, главврач

Мехди Тафришьян, еще будучи студентом, был на фронте в Иране. И тогда он помогал, в том числе, вражеским солдатам и не делил пациентов на своих и чужих.

Фото: Петербургский дневник (Александр Глуз)