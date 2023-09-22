В МИД Армении заявили, что более 10 тыс. человек перемещены из-за операции Азербайджана

Арарат Мирзоян оценил последствия антитеррористической операции Баку в Нагорном Карабахе.

Министр иностранных дел Армении заявил, что во время боевых развернутых Азербайджаном подтверждена гибель более 200 человек, в том числе среди мирных граждан, а более 10 тысяч человек стали насильственно перемещенными лицами. Соответствующей информацией иностранный дипломат поделился с коллегами, выступая с докладом на заседании Совета по Безопасности Всемирной организации.

Интенсивность и жестокость наступательных действий четко указывают на то, что это продиктовано намерением завершить этническую чистку Нагорного Карабаха. Более 400 человек получили ранения, в том числе мирные жители, женщины, старики, дети. Арарат Мирзоян, глава МИД Армении

Арарат Мирзоян отметил необходимость сформировать такие условия, при которых миротворческие силы под мандатом ООН обеспечивали стабильность и безопасность в Нагорном Карабахе. В МИД армении рассчитывают на то, что мировое сообщество потребует от Баку, их правоохранительных органов и военнослужащих вывести силы из гражданских населенных пунктов в Нагорном Карабахе. По мнению дипломата, это решение поможет избавиться от паники среди населения, провокаций и эскалации конфликта до конца переговоров.

В Армении заявили, что не отказывались от размещения миссии ОДКБ в приграничных районах.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций