В МФЦ Ленобласти теперь можно обращаться через WhatsApp и Viber

В качестве пилотного проекта сервис, помогающий рассказать о качестве обслуживания, был успешно опробован в МФЦ Всеволожского района в апреле 2019 года.

Мессенджеры помогут Многофункциональным центрам Ленинградской области повысить качество работы. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства ЛО.

Новый формат работы с клиентами вводится на территории всего региона. Теперь отправить отзыв или пожаловаться на работу центра "Мои документы" может каждый заявитель с помощью мобильного телефона через приложение WhatsApp или Viber номеру +7(931)303-36-75. Сообщения будет принимать руководитель МФЦ Ленинградской области Сергей Есипов.

В сообщении необходимо указать фамилию, имя и отчество, филиал МФЦ и дату обращения, номер дела и наименование услуги. Ответ заявителю поступит в течение суток. Такой формат поможет оперативно решать возникающие проблемы, сделает получение государственных услуг более комфортным и удобным.

В качестве пилотного проекта сервис, помогающий рассказать о качестве обслуживания, был успешно опробован в МФЦ Всеволожского района в апреле 2019 года.

Источник: пресс-служба губернатора и правительства ЛО