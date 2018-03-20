В Люберцах охранники выгнали голыми на мороз африканских "бабочек"

В социальных сетях появилось видео с места происшествия, на котором раздетые африканки просят помощи у прохожих.

На одной из автомобильных парковок в Люберцах Московской области произошел инцидент: прохожие увидели двух обнаженных девушек африканок, которые сильно замерзли и молили о помощи.

Сотрудники парковки вызвали к себе двух женщин африканок, а затем, по неизвестным на данный момент причинам, выгнали девушек на мороз, оставив одежду и личные вещи этих особ у себя в бытовке. Спустя какое-то время к бытовке подошла группа мужчин, к которым девушки бросились с просьбой о помощи. На вполне сносном русском языке «бабочки» поведали, что их выгнали, вещи и одежда остались внутри, что они очень замерзли.

Мужчины постучались в вагончик. Им открыли два охранника, которые, по всей видимости, были пьяные. У них потребовали вернуть одежду и вещи. На этом видеозапись прерывается. Что последовало дальше и по какой причине девушек выгнали, не сообщается.

Видео: Telegram/MDK