В Люберцах полицейскими задержан мужчина, подозреваемый в грабеже в отношении 81-летней местной жительницы

Мужчина успел потратить наличные, а телефон - продать.

В Люберцах в Московской области российскими правоохранительными органами задержан мужчина, подозреваемый в грабеже в отношении 81-летней местной жительницы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы МВД РФ в социальных сетях. Подозреваемым стал 35-летний житель Ростовской области. В полицию за помощью обратилась местная пенсионерка. Она объяснила, что возле подъезда жилого многоэтажного дома на улице Южной неизвестный вырвал у нее из рук сумку с продуктами питания, мобильным устройством и денежными средствами. После совершения преступления мужчина скрылся. Благодаря камерам уличного видеонаблюдения удалось установить личность подозреваемого. В тот же день оперативники задержали его на одной из улиц города. Злоумышленник пояснил, что похищенный телефон он успел продать, а денежные средства потратить на личные нужды.

Также выяснилось, что он ранее неоднократно судим за имущественные преступления. пресс-служба МВД РФ по Подмосковью

Ведется уголовное дело по статье 161 УК РФ. Фигурант расследования отправлен под стражу.

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Фото и видео: МВД Медиа