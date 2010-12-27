В Лужском районе стартовал первый день похода на звание "Турист Ленобласти"

В походе принимают участие туристы с разным уровнем подготовки – от новичков до путешественников со стажем.

В Лужском районе стартовал первый день похода на звание "Турист Ленинградской области".

В год здорового образа жизни 164 человека – жителя Ленинградской области – отправились в поход, дистанция которого составляет 30 километров. В течение трех дней участники похода будут передвигаться пешком, по воде и на велосипедах.

В походе принимают участие туристы с разным уровнем подготовки – от новичков до путешественников со стажем. Перед стартом всем участникам было выдано снаряжение, экипировка, продуктовый набор. Профессиональные инструкторы провели мастер-классы по установке палатки, разведению костра и рассказали о мерах безопасности при прохождении дистанции.

В это же время продолжается поход на звание "Турист России", дистанция которого составляет 75 километров. Туристы находятся в пути третий день. Среди участников – отряд из 26 юнармейцев. Всего в походе на звание "Турист России" принимают участие 96 человек.

Оба похода завершатся в воскресенье, 15 сентября. После успешного прохождения дистанции всем участникам будет присвоено звание "Турист России" и "Турист Ленинградской области".

Источник: пресс-служба ЛО