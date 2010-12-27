В Лужском районе стартовал первый день похода на звание "Турист Ленобласти"

В Лужском районе стартовал первый день похода на звание "Турист Ленинградской области".
В год здорового образа жизни 164 человека – жителя Ленинградской области – отправились в поход, дистанция которого составляет 30 километров. В течение трех дней участники похода будут передвигаться пешком, по воде и на велосипедах.
В походе принимают участие туристы с разным уровнем подготовки – от новичков до путешественников со стажем. Перед стартом всем участникам было выдано снаряжение, экипировка, продуктовый набор. Профессиональные инструкторы провели мастер-классы по установке палатки, разведению костра и рассказали о мерах безопасности при прохождении дистанции.
В это же время продолжается поход на звание "Турист России", дистанция которого составляет 75 километров. Туристы находятся в пути третий день. Среди участников – отряд из 26 юнармейцев. Всего в походе на звание "Турист России" принимают участие 96 человек.
Оба похода завершатся в воскресенье, 15 сентября. После успешного прохождения дистанции всем участникам будет присвоено звание "Турист России" и "Турист Ленинградской области".
Источник: пресс-служба ЛО
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