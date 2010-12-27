Лужское застолье закончилось отцовской стрельбой по собственному сыну

В Лужском районе престарелый отец выстрелил в сына.

В Лужском районе произошел конфликт между отцом и сыном. В порыве эмоций первый встретил в собственного ребенка. Инцидент случился во время застолья 13 сентября. Об инциденте полиции сообщили врачи скорой помощи, приехавшей на место преступления.

Около десяти часов вечера в одном из частным домов в деревне Хилок 78-летний мужчина произвел выстрелы в 57-летнего сына. Стрелка задержали на месте происшествия. Как выяснило следствие, он использовал одноствольное охотничье ружье. Ссора между близкими родственниками произошла из-за неприязненных отношений. Конфликт усугубился двумя бутылками алкоголя, которые оперативники нашли под столом дома, в котором было совершено нападение.

Пострадавший госпитализирован в Лужскую центральную районную больницу. У него выявлено огнестрельное ранение брюшной полости. Пациент находится в тяжелом состоянии. Его отца будут судить по статье за покушение на убийство. Ранее мужчина уже отбывал уголовное наказание.