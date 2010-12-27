В Лужском районе началось строительство дома культуры

Цена контракта на строительно-монтажные работы составляет 144,7 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Началось строительство дома культуры в поселке Торковичи Лужского района.

На объекте осуществляется нулевой цикл строительства: выполнена разбивка осей здания, ведется разработка котлована. Согласно графику производства работ, на следующей неделе намечены поставка фундаментных блоков и их монтаж.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется в 2021 году. Цена контракта на строительно-монтажные работы составляет 144,7 млн рублей. Финансирование осуществляется за счет средств областного и местного бюджетов.

Двухэтажное здание дома культуры включает универсальный зрительный зал на 120 мест со сценой, библиотеку на 3 тысячи экземпляров с читальным залом и спортзал на 25 человек с тренажерами и помещением для занятий аэробикой.

Источник: пресс-служба ЛО