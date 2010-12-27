В Луге реализуют проект по созданию рекреационного каркаса города

Речь идет о модернизации главного городского парка и включения в рекреационное пространство набережной реки Луга. Проект позволит органично связать воедино существующие общественные пространства правого берега с главным городским парком на левом берегу.

Выиграв федеральный грант в 75 млн рублей в Луге приступили к реализации масштабного проекта по созданию рекреационного каркаса города.

Речь идет о модернизации главного городского парка и включения в рекреационное пространство набережной реки Луга. Проект позволит органично связать воедино существующие общественные пространства правого берега с главным городским парком на левом берегу.

Необходимо отметить, что территории благоустройства выбраны жителями через открытое голосование.

В ходе рабочей поездки уже реализованные и перспективные объекты благоустройства Луги осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Наряду с программой модернизации городского парка, в Луге, в рамках реализации проекта национального проекта "Формирование комфортной городской среды", в 2019 году проводится благоустройство двух дворовых территорий ― на пр. Володарского,15 и на ул. Победы,6 и трех общественных пространств ― Центральной набережной (здесь идет второй этап реконструкции), пешеходной зоны по проспекту Кирова между улицей Дзержинского и переулком Связи, и территории около дома № 5 по улице Набережной. Общая стоимость проектов по программе ― около 87 млн рублей.

В 2018 году одним из самых ярких событий городской жизни стало открытие военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот", быстро ставшего одним из самых любимых у лужан мест для прогулок и отдыха.

На территории парка расположены артиллерийские орудия, танки, бронетранспортеры, системы залпового огня "Град" и "Ураган". Пространство интерактивное, каждый может забраться на машины, изучить все вблизи.

Источник: пресс-служба ЛО