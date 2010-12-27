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В Ломоносовском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт
Сегодня, 11:43
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KaterinaKono13

В Ломоносовском районе появился новый фельдшерско-акушерский пункт

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Финансирование объекта осуществлялось за счет средств областного бюджета. Цена контракта на строительство составила 38,4 млн рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Глобицы готов к открытию.

Строители получили разрешение на ввод в эксплуатацию и теперь оформляют объект в собственность. С учетом процедуры передачи в пользование Ломоносовской межрайонной больнице ФАП примет первых пациентов в декабре.

Новый объект рассчитан на оказание помощи амбулаторно трем тысячам жителей сельских поселений. Пропускная способность ФАПа составляет 20 посещений в смену. На втором этаже здания располагаются две двухкомнатные квартиры для медицинского персонала.   

Финансирование объекта осуществлялось за счет средств областного бюджета. Цена контракта на строительство составила 38,4 млн рублей.

Источник: пресс-служба ЛО

Теги: новости ленобласти
Категории: Новости Ленинградской области,

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